台中加強精障病患管理與治療 助早日回歸社會

市議員邱素貞、翁美春今天在市議會中，針對不願就醫、家屬無法帶至醫院就醫的慢性精神病人醫療服務和追蹤訪視，質詢衛生局如何給予適當處置的醫療。（陳世宗攝）

台中市社區精神病犯計有1萬1208人，在重返社區過程中，經常面臨許多阻礙與困難，導致適應不良、再度發病與再度入院；市議員翁美春、邱素貞等31日為民請命，要求衛生局應加強精進社區精神病患的個案管理，協助患者早日回歸家庭、社會，減輕家屬照護負荷。

衛生局長呂宗學說，台中市追蹤關懷社區精神疾病患管理機制包含家訪和電訪，透過分級管理分為一至五級，依個案病情和訪視頻率不同，做不同程度的追蹤關懷服務及衛教；連結相關民間單位提供弱勢族群就醫補助、免費心理諮詢服務及精神患者就醫車費補助等。

邱素貞、翁美春指出，對於不願就醫、家屬無法帶至醫院就醫的慢性精神病人醫療服務和追蹤訪視，衛生局如何給予適當處置的醫療；並降低精神病人疾病復發及再度入院。

呂宗學表示，針對轄區高風險個案「主要照顧者65歲以上且家中有1位以上精神病人、獨居者、不規則就醫、共病(自殺通報個案、家暴高危機個案、毒品列管個案」，該局會在每月各區衛生所督導會議討論，並視需要提供就醫服務，或轉介就業、就養或優先轉介社區關懷訪視。

衛生局強調，為提升社區中「無病識感、不願就醫、家屬無法帶到醫院就醫」的慢性精神疾病患者醫療服務和追蹤訪視；該局主動連結醫療院所和健保署居家治療方案，提供第一次到宅訪視的醫護人員補助，以利協助服務個案加入居家治療方案。

(中時)