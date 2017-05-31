MLB》大聯盟一日遊 胡智為又被調回3A
31日被光芒叫上大聯盟，接替受傷的先發投手登板的胡智為，賽後又被光芒調回3A，結束了大聯盟一日遊。與胡智為同日被叫上來救急的投手伍德(Hunter Wood)也被放回2A，這次仍然只是球團的常態調度，不是真的落腳大聯盟。
儘管如此，這還是很難得的表現機會，在遊騎兵凶猛的火力之下，光芒投手群被打了9分，胡智為(2.1局)與伍德(0.1局)皆全身而退，沒有被敲安也無失分，盼能給球團留下好印象。根據伍德所說，他當日早晨才接到上大聯盟的通知，雖然知道時間不會太長，但獲得表現的機會還是讓他萬分高興。
胡智為目前在大聯盟累計出賽3場，投4局失1分(無責失)，這次還差點拿到大聯盟首勝。以光芒球團調度的頻率來看，他今後還有很大的機會可以回去大聯盟。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。