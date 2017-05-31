MLB》大聯盟一日遊 胡智為又被調回3A

胡智為31日登板大聯盟表現出色，賽後又返回3A。(美聯社)

31日被光芒叫上大聯盟，接替受傷的先發投手登板的胡智為，賽後又被光芒調回3A，結束了大聯盟一日遊。與胡智為同日被叫上來救急的投手伍德(Hunter Wood)也被放回2A，這次仍然只是球團的常態調度，不是真的落腳大聯盟。

儘管如此，這還是很難得的表現機會，在遊騎兵凶猛的火力之下，光芒投手群被打了9分，胡智為(2.1局)與伍德(0.1局)皆全身而退，沒有被敲安也無失分，盼能給球團留下好印象。根據伍德所說，他當日早晨才接到上大聯盟的通知，雖然知道時間不會太長，但獲得表現的機會還是讓他萬分高興。

胡智為目前在大聯盟累計出賽3場，投4局失1分(無責失)，這次還差點拿到大聯盟首勝。以光芒球團調度的頻率來看，他今後還有很大的機會可以回去大聯盟。

(中時電子報)