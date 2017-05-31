通姦除罪化？雲縣議員：社會還有什麼倫理可言
國是會議第五分組本月18日通過通姦除罪化決議，雲林縣議員鍾明馨今天上午質詢縣長李進勇以法律人身分贊不贊成除罪？李進勇答詢表示，需要更多討論凝聚共識。
鍾明馨指出，雲林是一個純樸農村，一個庄頭發生討客兄、搭上人妻事件，村莊就七嘴八舌了，鄉下注重倫理，中央這種政策，地方不一定要認同，如果通姦無罪，社會還有什麼倫理可言？
鍾明馨表示不是要李進勇表態，以法律人的觀點來看除罪化需不需要？他詢問李進勇有沒有在地方上聽到議論此事？
李進勇答詢，他比較少聽到談論這事，但他認為需要更多討論、凝聚共識。
鍾明馨強調，這種敗壞風俗的法要通過，縣府也應該反應，不可在地方實施。
(中時)
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