三分鐘寬心功 紓壓好棒棒(達志)

憂鬱不是病，但憂鬱起來卻可能要人命。人活在世上，誰沒憂鬱過，但就像天空，有時下雨有時晴，當憂鬱像潮水般快要來襲，不妨練練寬心功，讓憂鬱一掃而空。

芳如原本個性開朗、愛笑，但是一場突發的家庭風暴，讓她失去原本的快樂光彩，加上工作業務繁忙、壓力大，忽然之間，她發現自己對生活和工作感到絕望又焦慮，一點都不開心、看什麼都不順眼、心裡滿滿的負能量，甚至有過撞牆的念頭。

養生專家白雁表示，從氣學角度分析，這種情況是中醫學當中的心因病，引發心因病的原因有外在壓力、家庭突變的刺激、運動量不足、曬不足太陽，以及不常出汗。這種情況，除了遵從醫師指導治療，平時要注重飲食作息，最好是每天曬曬太陽，做做氣功運動，讓憂鬱少一點、快樂多一些。

和氣功

白雁建議每天中午11點到下午1點之間，花個3分鐘在戶外曬曬背，練練寬心功，調適心情、彌補運動量不足、讓身體自然出汗、適度釋放壓力。

芳如在朋友的關心和介紹下，開始跟著白雁練習氣功運動，她說每次一練功，很自然地淚流滿面，甚至放聲大哭或是仰頭大笑，這種高度的情緒釋放，是練功之前她沒有預料到的，但舒壓的效果也是意料之外的好棒棒。她感到心情鬆了、身體也開心了，終於再次找回開朗的自己。

白雁分享「寬心功」小功法：

1、雙腳打開，與肩同寬

2、雙手在胸前，做出顫掌手型，手腕不動，只有手指動

3、雙手從胸前，往下、往外推，在拉回雙手

4、把好的氣抱向自己，把不好的氣運轉到下面去，在身體前方引起氣場的循環

(中時電子報)