興大「島語」畢業展 中市府展出

中興大學師生與策展團隊在展場合影。(林欣儀翻攝)

國立中興大學景觀與遊憩學位學程以「島語」為主題，今天起至6月6日，在台中市政府一樓大廳舉辦畢業展，透過9幅作品、以「島」的角度去呈現，盼喚起對地方的感動及熱情，重視人與環境的連結。

台中市長林佳龍上午參加展覽開幕活動時特別強調美學對城市發展的重要，他指出，台中市明年將舉辦國際花卉博覽會，是一場結合環境保育、景觀設計、文化創意、歷史保存等多元價值的大型博覽會，其主題「聽見GNP -Green, Nature, People」與這次展覽的「島語」相扣合，也熱切期盼能加入學生的創意，讓全世界驚艷大台中市無與倫比的多元城市地景。

策展團隊表示，主題「島語」可延伸出「島嶼/島語/島雨/島予」多種意涵，展出的設計作品包含串連海岸線、全壘打公園、共享城市、美術館公共廣場、改造糖場、兒童遊戲場、森林幼兒園、走讀生活圈等。以最貼近島的角度，透過設計去聆聽、感受與理解島的聲音。

(中時)