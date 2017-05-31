老母病重 越南逃逸女外勞自首回鄉

雲林縣一名28歲越南籍女子本月24日主動向榴中派出所自首，表示自己是逃逸外勞近三個月，因在越南的母親病情嚴重主動投案，讓她能夠遣返回國。

警方表示，這名越南女子自述越南的老母親身體不好，來台尋求更好的工作機會養家，她原本在台南工廠工作，因公司政策改變，使她的薪水減少許多，所以擅自離職，找數份打工，今年三月間被公司通報逃逸。

該名越南女子表示，越南家中老母病情最近加重，她很擔心想趕快回越南，因此主動向警方自首。

斗六警方偵訊後將該女移送移民署專勤隊處理，將擇期遣返。

(中時)