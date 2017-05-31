張鈞甯擔任拒菸大使 分享逼人戒菸絕招
形象健康又公益時尚的女神張鈞甯為台灣衛生、教育部門及民間團體擔任代言義工，號召400萬青年學子上臉書換頭貼，並前進全國4030所校園，成為「拒菸舞士」、活出「拒菸5式」，展現「拒菸最魅力」的生活態度。
5月31是WHO的「世界無菸日」，行程滿檔的張鈞甯特地趕回台灣與1800位成功高中同學齊呼「拒菸最魅力」，她今（31日）穿著T恤、牛仔褲輕便裝扮出席，衛福部國健署及教育部國教署特頒發感謝狀，表彰她對青年拒菸的公益付出。
張鈞甯曾參加前美國總統歐巴馬也參加過的野外求生實境節目，展現勇敢自主、冒險的一面，擔任拒菸義工更是將其「鋼鐵」精神，發揮到淋漓盡致，張鈞甯說「拒菸舞士」就要堅定展現「拒絕菸害、菸癮掰掰、最愛自由、魅力展現、力勸親友」，她在現場不但帶著全體青年學子比出這「拒菸5式」，現場更提供5個她勸人戒菸的奇招，試過的絕招就是曾把朋友整包香菸全折斷一半，朋友的臉當場都綠了，但也對她沒輒，因為知道她是為他的健康著想。
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(中時)
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