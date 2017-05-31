「龐德女郎」莫莉彼特絲75歲逝 昔裸露鏡頭險遭禁

詹姆士龐德的官方推特證實莫莉逝世。（圖／翻攝自007推特）

莫莉彼特絲和史恩康納萊曾演出《霹靂彈》。（圖／達志影像）

曾演出龐德系列電影1965年《霹靂彈》的「龐德女郎」莫莉彼特絲（Molly Peters）今(31日)出逝世，稍早詹姆士龐德的官方推特證實此事，表示：「我們十分遺憾地得知莫莉過世的消息，我們的心將和她的家人同在。」

外型美豔的莫莉曾和史恩康納萊（Sean Connery）演出電影《霹靂彈》，當時莫莉為戲大膽裸露，幾乎全裸的鏡頭引發外界非議，最後相關單位只好刪減鏡頭，才使電影過關上映，在當年成為一大話題，今莫莉傳出辭世，令許多影迷十分不捨、震驚。

(中時電子報)