桃環稽查員　假日活動是全家出門撿垃圾

許鴻吉認真工作，查緝廢水不遺餘力。（環保局提供）

許鴻吉全家人落實環保，假日還會一起出門撿垃圾。（環保局提供）

桃園市環境稽查員許鴻吉，因為曾在環保局當替代役，發現環保的工作重要，退伍後透過甄選到桃園市環保局擔任職代約僱人員，一做就是10幾年，歷經桃園焚化爐興建和各項環保制度的進步，他決定進入業務量龐大的廢棄物管理科幫忙。

許鴻吉除了致力揪出違法工廠，常常半夜去工廠查緝廢水，面對民眾陳情，他也能設身處地的為別人著想，許鴻吉說，過去曾接過一個賣爆米香的弱勢家庭，被鄰居檢舉噪音擾人，他到該家庭勘查後，知道以他們的經濟能力，生活都很困難，實在沒有餘力改善噪音。

許鴻吉為了不斷了這家人的生計，自掏腰包購買材料，下班後天天去幫這家人裝設消音設備，解決噪音問題也讓這家人能繼續營業，「鐵面執法不是唯一的方式」，許鴻吉笑說，在能力範圍內盡量幫忙，那家人到現在都還很感念環保局，覺得公務員真的關心他們，也讓他更相信自己是在做對的事。

擔任環保工作10餘年的他，全家人都實踐環保生活，不但買東西自備購物袋，假日活動甚至是「帶小孩一起上街撿垃圾」，許鴻吉笑說和兒子今年的目標是撿1萬根煙蒂，「沒什麼比環保更重要」，兒子從小被他灌輸環保觀念，未來可望就讀環保科系，替社會環保盡一份心力。

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(中時)