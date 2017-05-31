麗娜輪再加開接駁 遊客高呼：可以回家了
台9線蘇花公路因落石坍方導致交通中斷，自28日中斷今邁入第4天，最快今日下午4時至6時，暫開放單線雙向可戒護通行，交通部航港局昨緊急協調麗娜輪、合富快輪協助疏運，因仍有人車等待，航港局今再協調麗娜輪再加開2班，兩日下來總計疏運1701人、568輛大小車輛。
蘇花公路112.6K處九宮里路段因邊坡坍方，開車遊客回程受阻，車流朝向同樣路況不佳的中橫公路，或是直接南迴環島返北，交通部啟動「東部蘇花段陸路運輸中斷之疏運應變方案」，由合富海運、東聯航運公司於29日緊急召回進行疏運滯留旅客任務。
為服務等待遊客，麗娜輪今天再加開航蘇澳、花蓮各一航班，總計2航班共疏運民眾550人、大小車輛227輛，從桃園返回花蓮的邱姓遊客說，開蘇花那麼多次，第一次遇到坍方導致交通中斷，搭上首次來救援的藍色公路，若程序能夠流暢、費用能再低一點，未來長久發展可能性會更高。
「終於可以回家了！」全家來訪花蓮的吳姓民眾說，首次開車來花蓮就遇到坍方，考量還有小孩同行，不適合做長途車，昨天沒排到船位，今天一早又來排隊，才買到船票，直呼，終於可以回家了。
(中時)
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