法網》強吻女記者 法小將取消資格
表達喜悅的方式，法國21歲小將哈穆（Maxime Hamou）做了最差示範。他法網男單首輪淘汰，但賽後接受Eurosport訪問卻多次強吻女記者湯瑪斯(Maly Thomas)行為踰矩，且還是現場直播，法國網協隨後取消他參賽資格並介入調查。
哈穆首輪不敵烏拉圭奎瓦斯（Pablo Cuevas），但賽後接受湯瑪斯訪問時舉止輕蔑，先是摟住湯瑪斯，隨後更多次強吻，儘管湯瑪斯推開他，哈穆仍我行我素，影片中還可聽見旁觀者鼓掌叫好。
「如果不是因為Live直播，我會一拳揍下去。」湯瑪斯事後表示，這一切讓她感到極度不舒服，「這種情況不應該發生。」
法國網協隨後發布聲明，斥責哈穆的踰矩行徑，Eurosport同樣認為哈穆的行為極度失態。哈穆事後才在臉書上向湯瑪斯致歉，表示自己太過沉浸在法網這周的喜悅中，即便道歉，哈穆還是必須為此付出代價。
(中時電子報)
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