監守自盜賣公司藥品 詐欺、侵占起訴

吳姓藥品公司業務員從前年10月起，多次利用職務之便向公司訂貨，卻算準時間攔截取件，事後再轉賣給其他盤商，公司因查覺他負責的客戶長期入帳不正常才得知內情，高雄地檢署偵辦後，依詐欺、侵占等罪將他起訴。

(中時)