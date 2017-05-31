6次脊椎手術失敗 5旬婦重獲生機

衛福部台中醫院骨科醫師洪宗賢透過投影解說黃女的病況。(翻攝照片)

台中市56歲黃姓女子，3年來因腰椎退化性關節炎，陸續接受6次脊椎手術，卻仍無法徹底改善她的病症，日前轉到衛福部台中醫院就診，醫生耗時7小時協助她固定各節脊柱，現在已能靠助行器行走。

黃女告訴醫生，她3年前因腰椎退化性關節炎接受脊椎手術，原本只是2節固定，卻因術後併發症，導致又接受4節固定手術，病況卻仍未獲改善，反導致脊椎椎體以及椎間盤的空洞化，連坐輪椅都必須靠手部的力量支撐，幾乎無法坐立，當時覺得人生沒有希望，幾乎無法相信自己可以再站起來。

台中醫院骨科醫師洪宗賢指出，經仔細檢查黃女病況，發現其為多次手術失敗導致的「背部失敗症候群」，決定再施行手術，先以側躺方式固定腰椎1、2脊柱及加強3、4脊柱，再以趴躺姿勢固定整個脊柱，術後隔天她已能穩定地坐在床上，現在更能倚賴助行器行走。

(中時)