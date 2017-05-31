邵雨薇臉書秀比基尼性感照 粉絲直呼好性感

邵雨薇甜美外型擄獲不少粉絲的心。(圖/本報系資料照)

邵雨薇擁有甜美外型，不過拍攝《樓下的房客》時，不僅扮演變態殺人魔，有一幕還全裸上陣不用替身，讓人見識到敬業態度，不過與粉絲常在臉書分享近況的她，難得不吝嗇姣好身材，大秀比基尼火辣照，讓粉絲直呼好性感。

邵雨薇近日遠赴印尼工作，碧海藍天的美景讓她心情大悅，先是PO文表示「今日最嗨，航向藍夢島」，接著曬出多張與友人房思瑜的合照，雖然外面披了白色鏤空罩衫，但是裡頭黑色比基尼依舊若隱若現，讓人充滿各種遐想，另外下半身著黑色小短褲，將逆天美腿表露無遺，更被粉絲大讚性感到要噴鼻血了，兩人在忙碌工作中，抽出空檔享受片刻悠閒，也讓眾人羨煞不已。

(中時電子報)