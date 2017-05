畢卡索曾孫DJ Florian Picasso 音樂藝術渲染高雄義大

官方公布第三位現場演出DJ Picasso。(圖片:時藝多媒體提供)

響亮的Picasso名號除了世界知名的20世紀現代藝術畫家畢卡索,還有在音樂圈表現地有聲有色的DJ Florian Picasso。雖沒有繼承曾祖父的繪畫藝術天分,但成長於藝術世家的他,卻是將敏銳的觀察力與創造力運用於音樂藝術之上。本次他也將加入UNITE With Tomorrowland的現場演出,將優雅內斂的自我藝術融入表演之中。

DJ Picasso揮灑音樂之花 創造個人風格

法籍越南裔的Florian Picasso是畫家畢卡索的曾孫,生於越南的他,在3個月大時被畢卡索的孫女Marina Picasso領養,從此居住在法國。Picasso於13歲起便開始嘗試音樂創作,大量聽不同種類的音樂,並試著將不同風格的音樂混搭在一起。2015年,他與知名DJ Steve Aoki合作,並經由Aoki的唱片公司發表單曲「The Shape」後,知名度大漲,開始在大型電音派對Tomorrowland、Ultra Music Festival等演出,個人世界巡迴的場次更增加了兩倍以上。Picasso也開始有許多機會能夠與歌手合作,像是知名創作女歌手Vassy就獻唱於Picasso的單曲「Cracked Wall」,Picasso還利用技巧將Vassy的歌聲調整為特殊的音色創作,此作品因而成為他極為傑出的代表作。

身為越南裔的他,即使從未經過越南文化的洗禮,還是用音樂回饋給血液中流動的越南因子。許多作品帶著鮮明的城市印象,「Final Call」便以早期越南的地雷問題為主題,還有「Saigon」、「Hanoi」等用越南城市名字命名的曲目,表現出他對越南的關注,更因此成為越南人心中的國民DJ。

DJ Picasso將來台。(圖片:時藝多媒體提供)

背負藝術家族盛名 走出自己的路

Florian Picasso於2016年拿下百大DJ第38名的殊榮,讓其音樂事業再創高峰。他的作品「This is our time」嘗試不同以往的輕電音風格,即刻讓他的曲目一炮而紅,MV在youtube點閱人次衝破200萬大關。成為國際頂尖DJ的他除了曾祖父的名聲給了他家庭榮耀,而Florian Picasso卻也靠自身努力,用不同的藝術型態創造出自己的路。UNITE With Tomorrowland將於7月29日在高雄義大世界演出,更有住房套票提供選擇,欲購票請洽KKTIX售票系統或FunNow(住房套票)。

表演資訊

日期:2017年7月29日(19:00) – 2017年7月30日(7:00)

地點:高雄義大世界 大草坪(高雄市大樹區學城路一段10號)

主辦單位:時藝多媒體、九井廣告、大聲公國際

冠名贊助:LEXUS

Facebook:【時·藝·演】

Picasso將於高雄義大演出。(圖片:時藝多媒體提供)

售票系統

一般售票系統:KKTIX (02)2577-0362

住房套票:FunNow

(中時電子報)