北市近3年首見 大陸普洱茶磚檢出DDT
台北市抽驗茶葉，驚驗出致癌物DDT！台北市衛生局今（31）日公布在大同區保安街岩韻普洱茶店一批「雲南普洱茶磚」中，檢出早已禁用的農藥DDT。業者供稱是多年前自行自大陸攜回，無法交代來源，這批共45片茶磚將全數銷毀，並開罰3萬元罰鍰。
台北市衛生局3月底至4月初前往超市、賣場、茶行、飲料店等處抽驗茶葉及花草茶檢驗殘留農藥，第1波共抽驗40件產品，檢驗結果1件產品不符規定。
不合格的「雲南普洱茶磚」被台北市衛生局檢出國內自1972年起已禁用的農藥p, p-DDT0.12 ppm，已命下架不得販售，總重12公斤的茶磚將予以銷毀，這也是台北市近3年來抽驗茶葉首見檢出DDT。
台北市衛生局食品藥物管理處長王明理表示，各國早已禁用DDT，原因大多與生態環境污染有關，但DDT是被認定的毒物，世界衛生組織國際癌症研究所（IARC）認為DDT有可能是人類致癌物，與肝癌、膽道癌等風險有關；而DDT代謝物「DDE」屬於親脂性，容易堆積於動物脂肪中，中毒症狀包括流汗、頭痛、反胃和痙攣等。
台北市衛生局提醒民眾，一般農藥多為水溶性，易受高溫破壞，建議沖泡茶飲時，除使用80℃以上水溫外，可將第一泡茶水倒掉，可避免攝取到殘留農藥。
(中時)
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