鄭文燦嘆台商像夾心餅乾 政府應幫忙減壓

桃園市長鄭文燦31日宴請台商時致詞表示，台商像紅藍綠三邊力量下的「夾心餅乾」。(記者陳君碩攝)

海基會31日舉辦大陸台商端午聯誼活動，中午由桃園市長鄭文燦作東宴請台商，鄭文燦在午宴致辭時表示，台商難為，要顧事業，又要考慮到政治風險，紅藍綠三邊力量下，像「夾心餅乾」，政府應該為台商減壓，希望台商不必再擔負政治上的壓力。

桃園市政府中午席開20多桌，宴請台商，鄭文燦表示，他是唯一在海基會任職過的地方首長，當年擔任過海基會副秘書長，對台商比較了解。

鄭文燦向台商表示，「台商難為，要顧事業，又要考慮到政治風險，紅藍綠三邊力量下，像夾心餅乾，應該為台商減壓，未來台灣是台商最好的後盾，希望台商不必負擔任何政治上的壓力。兩岸夠好，對台灣好、對大陸好、對台商好，三贏，才是我們追求的目標。」

鄭文燦也指出，兩岸都有各自的堅持，對岸有政治原則的堅持，我們有民主價值的堅持，這是很正常的，以過去的經驗，包括九二香港會談的經驗，都是讓衝突降低，追求最大的共識、最大的共同利益，這個原則不管是誰執政，都是相同的，能夠把最大的共同利益找出來，讓台商成為兩岸關係的正面力量，讓台商減少負擔，這才是我們要做的。

他也呼籲台商們能夠回桃園投資，桃園市政府提供土地取得、就業人力等一條龍的服務。

(旺報)