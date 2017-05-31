潭子加工出口區地下水汙染未解？議員為民請命

潭子加工出口區地下水汙染問題未解？市議員蕭隆澤今天為民請命！（陳世宗攝）

環保局長白智榮說，該局投藥改善作業，有效防止汙染物向下游擴散。（陳世宗攝）

經濟部潭子加工出口區在100年4月份被發現排放工業廢水？市議員蕭隆澤31日於市議會質詢說，更可怕的是區內廠商把有毒工業廢水，直接加壓排放到地下深層，造成潭子區下游9個里、北屯區舊社、軍功及松竹等區域地下水到目前為止，都還不能使用？環保局應嚴加把關！

環保局長白智榮說，該局從101年起進行地下水投藥改善工作，持續於區內、外進行地下水質監測結果，加工區內三氯乙烯濃度已有逐步降低情形；區外地下水質檢監測結果，自104年8月起三氯乙烯濃度均低於一般用途的管制標準以下，顯示投藥改善作業，防止汙染物向下游擴散。

蕭隆澤指出，潭子加工出口區幾十年前的有毒地下水問題，到目前仍然未解決？經濟部放任廠商直接將汙水加壓直接排放到地下水層，造成一發不可收拾的汙染事件；他強烈質疑汙染源持續往東南方向延伸，汙染面積逐漸擴大中，環保局迄今仍未有效解決？任其汙染持續惡化。

白智榮表示，發現潭子加工出口區周邊地下水汙染時，因該區下游仍有部分民眾未接用自來水，市府除協助民眾接用自來水外，將監測結果三氯乙烯濃度不符飲用水標準的區域，劃定地下水汙染管制區；範圍包含加工出口區及崇德路以東、潭富路及仁愛路以南、旱溪以西、太原路以北等，面積約13平方公里。

白智榮說，若民眾確實有地下水使用做為非飲用用途需求者，包括灌溉、沖廁或工業製程使用等，為避免民眾誤用，除需向水利局取得水權狀或是列案登記外，並需向環保局申請抽用地下水作為非飲用用途使用經核准後，才可抽用地下水。

(中時)