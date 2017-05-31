NBA》最終獲利者不是球隊而是....

不論是勇士或是騎士奪得本季總冠軍，NIKE都將是最大贏家。(Nike提供／資料照)

外行人看熱鬧，內行人看門道！這次NAB總冠軍賽不論是勇士或是騎士摘下冠軍獎盃，獲得最大利益的是球鞋製造大廠「NIKE」。

根據《富比世》最新公布的NBA球星簽名鞋銷售排行榜資料顯示，名列前五的分別是騎士詹姆斯、厄文、勇士史提芬柯瑞、杜蘭特與火箭哈登。

詹姆斯在2015年與NIKE簽下終身合約，價碼上看10億美元；厄文則是「NIKE」力捧的第二人，2015年推出厄文專屬球鞋，氣得同時與NIKE有約在身的哈登決定出走，投入「ADIDAS」的懷抱。

2014年美國新興品牌「Under Armour」開出10年3.2億美元天價企圖從「NIKE」的手中挖走杜蘭特，逼得「NIKE」跟進以3億美元留人，直至2024年。

至於原本也是「NIKE」麾下的史提芬柯瑞，雙方合約在2013年到期，當時「NIKE」無視「UA」的挖角動作，最終讓這位後來揚名立萬的巨星琵琶別抱，外界認為「NIKE」錯失攻佔市場的大好時機。

目前NBA球鞋銷售榜的前5人不論是現在和過去都曾與「NIKE」交集過，美國全年球鞋銷售金額高達170億美元，如今勇士與騎士即將展開總冠軍系列賽，雙方指標性人物「NIKE」獨佔3人，「UA」仰賴柯瑞，因此，不管哪隊摘下總冠軍，笑傲到最後的依舊是「NIKE」。

(中時電子報)