蘇花東澳段 明起3時段開放通行

連日降雨後，蘇花公路112.6k(東澳段)因落石阻斷，經搶修後，今(31)日預定於16:00～18:00開放單線雙向輪流通行，18:00後，為確保行車安全區段將會再次進行預警性封閉，管制區段在104K~119K處(蘇澳~東澳)。

明日(6月1日)起因施工所需，每日開放三個時段單線雙向通行，早上時段06:00~08:00、中午時段12:00~13:00、下午時段16:00~18:00。

公路總局再次提醒用路人，在上述三個時段以外，除施工車輛及緊急救難車輛，禁止所有人車通行，區段出入口皆有人員進行管制，請用路人勿隨意強行通過管制區以免發生不可預期之危險。

(中時電子報)