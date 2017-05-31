結合物聯網技術 嶺東搶進跨界超越競賽
隨著科技進步，雲端、物聯網等軟體技術也越來越熱門，嶺東科技大學資管系團隊參加經濟部工業局舉辦的「第3屆跨界超越競賽」，結合物聯網、擴增實境等技術，創作出「繪心一笑－互動智慧繪本」，一路過關斬將，將角逐總決賽。
指導老師林甘敏表示，「繪心一笑－互動智慧繪本」作品結合雲端、物聯網、擴增實境與行動應用軟體技術，替傳統繪本加入創新的概念，讓閱讀童書繪本不再只是靜態的文字與圖片呈現，而是能夠讓讀者透過行動裝置的App與繪本進行互動。
林甘敏指出，除創作繪本，團隊還以繪本主角為主軸，開發出多種電玩小遊戲、擴增實境設計、動畫以及有聲書的穿插，提高閱讀繪本時的樂趣，讓閱讀繪本變成一趟充滿驚喜與發現樂趣的探索之旅，在「新一代設計展」中吸引許多民眾體驗，參加「第3屆跨界超越競賽」智慧娛樂主題也入圍決賽，將在總決賽中角逐10萬元獎金。
「第3屆跨界超越競賽」共有來自全國各大專院校共60多組、200多人參加，嶺東科大資管系學生張雅婷、蔡佩芩、何彥儀、廖佳靖、閻皓天、賴竺昀等成員去年10月參加初賽至今，一路過關斬將，終獲得進入2017年「新一代設計展」中展示作品的機會。
(中時)
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