苗縣獲磐石計畫6大獎項 連同6都全國排名第7

苗栗縣在磐石計畫獲6獎項，其中東興國小接受表揚時表演才藝暖場。（陳慶居攝）

苗栗縣長徐耀昌（後排中）接見表揚獲獎單位和相關人員。（陳慶居攝）

教育部今年主辦「閱讀磐石獎計畫」評選結果，苗栗縣共榮獲6項獎項，含6都排名全國第7，獲獎數更創下歷年新高；縣長徐耀昌31日上午頒獎表揚獲獎學校、圖書館及教師，期勉持續推動閱讀，打造苗栗成為書香幸福城市。

苗栗縣長期耕耘閱讀教育有成，東興國小拿下「閱讀磐石學校獎」，苑裡鎮立、三灣鄉立圖書館獲得「閱讀推手團體獎」，啟新國中主任陳海鵬及頭份國中張珍菱、竹南國小老師曾俊瑜榮獲「閱讀推手個人獎」，獲獎總數與桃園市並列全國第7名。

縣長徐耀昌接見得獎學校、團體及老師，肯定他們推廣閱讀的貢獻。他說，閱讀是決勝未來的關鍵能力，期望各校再接再厲推動閱讀扎根，並參與競爭型計畫與閱讀競賽，讓閱讀動起來、苗栗亮起來。

位於大湖鄉偏遠山區的東興國小以「閱讀@陀螺儀-『興』亮孩子的光」主題，利用馬拉邦山為軸心規畫各科課程，培養孩子獨立思辨及創造力，校方累計多年績效提案參加評選，一舉拿下閱讀磐石學校獎殊榮，獲教育部頒發獎金20萬元鼓勵。

校長林緯志指出，雖然全校僅有28名學生，但校內教師主動推動閱讀，期盼孩子們擁有一對加裝閱讀陀螺儀的翅膀，定位方向，乘載孩子閱讀，開闊視野，看見自己，也從馬拉邦山看見世界。

東興國小學童上午到縣府會議室表演客家童謠、直笛及吟唱東興詩，展現才藝及閱讀教育推廣成果；縣長徐耀昌、教育處副處長葉芯慧都誇讚小朋友演出精彩，感謝校長與教師用心投入教學，翻轉偏鄉教育。

今年閱讀推手團體獎評選，苑裡鎮立圖書館、三灣鄉立圖書館是唯2所參選的公部門圖書館，雙雙獲獎相當不容易，苗栗縣基層公共圖書館推動閱讀成效也備受肯定，兩所圖書館館長蔡錦繡、謝淑貞上午代表所屬團隊接受縣長表揚。

(中時)