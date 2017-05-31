阿聯酋迫台機組員掛五星旗 外交部：嚴重抗議

針對阿聯酋航空要求我國籍機組員配掛中國大陸五星旗胸針服勤事，外交部表示，知悉後已立即訓令我駐杜拜辦事處於第一時間向阿聯酋航空抗議，駐處楊司恭處長今日將親赴阿聯酋航空總部交涉，表達我方無法接受的立場。

外交部指出，昨（30）日晚間阿聯酋航空內部電郵略以，中國大陸政府要求該公司遵照「一中原則」，請所有我國籍機組員必須卸下我國國旗胸針，改配五星旗胸針服勤。

外交部強調，獲悉本案後，立即訓令我駐杜拜辦事處於第一時間向該公司抗議；數小時後該公司電郵改口致歉，並稱前要求不正確也不合宜，但仍請我國籍機組員暫勿配戴任何國旗徽章，包括我國國旗。

外交部表示，駐處向阿聯酋航空總部抗議時，該公司聲稱係首次聽聞此訊息，將於杜拜時間今（31日）上午回復駐處等語。駐處楊司恭處長今日將親赴阿聯酋航空總部交涉，表達我嚴正立場：該公司要求我國籍機組員配戴中國大陸五星旗胸針，我方無法接受，請該公司務必正視並慎重處理。

外交部說，駐處業透過管道取得其內部電郵，間接證實阿聯酋航空目前不會要求我機組人員配戴中國大陸國旗胸針。

外交部指出，在台北亦已約見阿聯酋航空在台辦公室人員，瞭解本案經過，並表達我政府最嚴重之不滿與抗議。

外交部強調，中國大陸在國際場域打壓我方不遺餘力，外交部將在盡最大努力維護國家尊嚴及國民權益之前提下，廣結人脈、促進我經貿利益，並續強化台阿雙邊實質交流與合作關係。

(旺報)