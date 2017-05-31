俄軍向敘利亞境內IS陣地發射巡弋飛彈
俄國塔斯社(TASS)報導，俄軍對敘利亞境內的IS武裝集團發動一波巡弋飛彈攻擊，總計4枚飛彈轟炸帕米拉(Palmyra)古城附近的IS據點。
俄國國防部宣布，位在地中海東岸的伊森上將號巡防艦(Admiral Essen frigate)與水下的克諾斯達爾號攻擊潛艦(Krasnodar submarine)，一同對IS據點發射4枚「卡利伯」巡弋飛彈(Kalibr)，所有目標都成功擊中。
聲明中解釋，IS武裝團體的大型武器已經從大本營拉卡(Raqqa)向東遷移，帕米拉附近就是他們流竄的其中地點。並且還說這次攻擊行動有和美國、土耳其與以色列提前告知。
這項行動也有俄國驗證自身武器的性質，俄國國防部指出「俄國軍艦與潛艦都成功的完成巡弋飛彈的發射任務，飛彈也成功命中目標，顯見俄羅斯海軍的戰備水準，與精準武器的優良實力。」
伊森上將號巡防艦是11356型巡防艦(Project 11356)的二號艦，屬於俄國海軍最新的船艦，這一系列的巡防艦都是2014年以後才問世的。該型艦全長124公尺，排水量4000噸。
(中時電子報)
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