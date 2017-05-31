MLB》普侯斯炮轟柯隆 生涯600轟聽牌

普侯斯敲出生涯第599轟。（美聯社）

普侯斯敲出生涯第599轟，回到本壘與隊友擊掌慶祝。（美聯社）

天使「生化人」普侯斯（Albert Pujols）距離大聯盟最豪華的俱樂部又更近一步了！31日他在3局下從勇士投手柯隆（Bartolo Colon）手中敲出3分炮，為大聯盟生涯第599轟，即將成為史上第9位「600轟俱樂部」的會員。

普侯斯這一棒讓天使以3比2反超，而且帶動天使該局狂打14人次，灌進奠定勝局的9分，最終以9比3輕取勇士。44歲老投手柯隆先發2.1局狂失9分，但本季第6敗吞的頗冤，因為勇士在3局下發生3次失誤，柯隆責失僅有2分。

(中時電子報)