北市全容積代金制翻盤　議會決定維持雙軌制

台北市議會今三讀通過「台北市容積移轉審查許可自治條例」修正案，取消落日條款，續行容積代金、捐地換容積雙軌制。(陳燕珩攝)

北市府原定7月1日實施全容積代金制，但議員不滿市府缺乏配套，連署提案取消落日條款，維持容積代金、捐地換容積雙軌制，並取消道路徵收15公尺路寬限制。該案上周在議會二讀表決通過，今(31日)進入三讀程序，在場議員沒有異議，僅1分鐘就通過該案。市長柯文哲上周表示，市府仍會舉辦公聽會，把問題拿出來討論。

市府現行容積代金、捐地換容積雙軌制，原定過6月30日後將全面採取容積代金制，北市議員葉林傳等50名議員日前連署提修正案，盼能取消落日條款、續行雙軌制，卻被外界批評圖利建商，一度傳出撤案。

修正案上周在議會二讀審議，進入表決程序，出席議員33人，有29人贊成、3人棄權、無人反對，全案二讀通過；今議會大會進入三讀程序，現場無人有意見，僅1分鐘就通過。

柯文哲上周受訪時說，市府原定6月1日提出新方案，並在6月8日舉辦論壇，沒想到竟遭議會突襲，接下來市府仍會舉辦公聽會及說明會，把遇到的問題拿出來討論，收到議會三讀通過公文後，可在30天內提覆議，屆時再整合各界意見。

(中時)