開南觀光運輸學院 赴韓國探索
開南大學觀光運輸學院每年都會訂定探索專題區域，帶著EMBA海外研析課程學生到姊妹校參訪，今年由觀光運輸學院長呂世通、物流系主任林成蔚、空運系許悅玲主任及物流系教授陳韜帶領23位同學拜訪韓國仁川的聖潔大學（SUNGKYUL）、首爾德成大學（DUKSUNG）、釜山東明（TONGMYONG）大學等以及導覽世界第三大貨櫃轉運港釜山新港。
學校表示，特別與韓國各校交換台灣在空管物流的經驗，而在港區帶隊人介紹下，開南大學師生參觀自由貿易區釜山新港場域，並對其關務制度、管理方式、產業發展、營運模式、租稅誘因等多做瞭解，EMBA的學生們都說，這樣實作觀察的學習經驗，實在太難得。
趁著端午假期，開南參訪團還特別探望聖潔大學與德成女子大學台灣交換生，這些學生在端午節日看到台灣師長來訪都很高興。
(中時)
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