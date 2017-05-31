小籠包回來了？陳妍希大嘆臉好圓

楊丞琳這張合照，陳妍希自己嫌棄臉圓！（圖／取自微博）

陳妍希先前才因演出《神鵰俠侶》演出「姑姑」一角，當時圓圓臉蛋被說宛如「小籠包」，不過她產後積極瘦身，更被讚瘦出新高度！而好友楊丞琳今（31日）凌晨曬出她與陳妍希的合照祝她生日快樂，怎知陳妍希卻自黑「臉好圓！」

楊丞琳今天凌晨準時曬出與陳妍希的合照，更甜蜜表示「很愛很愛我的寶貝！願妳幸福、快樂，小星星健康成長！」但照片卻讓陳妍希有些崩潰，她笑稱「寶貝兒的祝福我收到了，雖然這張臉很圓！」更附上一個相當無奈苦笑的符號。

但陳妍希自從生完後氣色相當好，身材也保養的很勻稱，楊丞琳對於陳妍希認為自己臉圓也大感不可思議，直呼「妳眼瞎了嗎？這樣還叫圓？超美的耶！」

(中時電子報)