蘇花一斷要修半年 傅崐萁怒：總統只會躲屋裡嗎
蘇花公路坍方修路要近半年，花蓮縣長傅崐萁今再度砲轟中央，左打蔡政府選前對花東建設承諾「騙選票」！右批賀陳旦不懂交通建設，猛花錢蓋輕軌，這次蘇花崩斷，證明鐵路代替公路只是虛幻的假象，蘇花如果沒有後續二期工程或延續計畫，花東人安全回家的路何在？
傅崐萁今日召開記者會抨擊，一個端午假期民眾從花蓮四處奔逃，被迫環島24小時才能回到台北，「這是花東人民應該接受的宿命嗎！」直指中央不知民間疾苦、漠視花蓮人，總統蔡英文、交通部長賀陳旦，在危難第一時間神隱、失蹤，只派出「蝦兵蟹將」來花蓮敷衍。
他指出，8900億的前瞻計畫，把下個世代年輕人的錢全部花光光，卻連一條路給我們都不肯，傅批「不要再欺騙花東人民，甚麼軌道運輸可以解決」，不但沒解決東部人長久以來的交通問題，到現在為此火車仍一票難求，到底什麼時候花蓮人才能有順暢的交通。
除了猛烈批評賀陳旦不懂交通建設，只會花大錢蓋輕軌，4千多億加上民間配合款6千億，到底蓋好後要花1兆還2兆，直指前瞻計畫的輕軌建設，都是由賀陳旦創辦，以及擔任過董事長、總經理職位的鼎漢公司在規劃，質疑賀陳旦是不是別有用心。
「我們選出來的總統難道只會躲在屋子裡面嗎？基層的呼喚你聽到了嗎？」傅崐萁不滿說，「當花蓮人在受難的時候，您到底是在聽音樂還是喝紅酒，還是在吃千元的法式套餐」，政府若不做蘇花改二期工程，那就要做好整體延續、縫合計畫，盡快給花蓮人民一條完整安全回家的路。
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(中時)
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