土地公廟9成違建 議員促合法化
桃園市是土地公廟密度最高的地方，但不少是違建，面臨無法接水接電窘境，市議員黃景熙提及土地公「住」違建狀況多，希望市府與市長鄭文燦集思廣益，研究法規是否讓土地公廟就地合法，繼續庇護地方平安。
黃景熙以桃園區中正五路「永安宮」為例，他說，永安宮因地目不符，未能接水接電，他接獲陳情協助，發現《桃園市未領使用執照既有建築物申請接水接電許可辦法》可解套，但該辦法僅限2003年6月以前建物可申請接水接電，該期限以後建物幾乎無解。
黃景熙說，他就任議員10多年，發現土地公廟普遍存在無法接水接電問題，肇因地目不符，不是蓋在宗教用地上就無法申請使用執照，尤其桃園區土地公廟密度高，幾乎9成都是違建，偷接水電罰則也很高。
市長鄭文燦表示，《桃園市未領使用執照既有建築物申請接水接電許可辦法》規定，2003年6月前既成建物可申請接水接電，市府著手修法放寬，可檢具土地所有權人同意書等文件向區公所申請接用水電許可，他責成建管處、民政局、經發局研究，以空照圖或其他足以佐證資料，進而進行認定。
(中時)
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