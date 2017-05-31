大便排不乾淨 小心慢性中毒(達志)

現代人坐太多、動太少，身體能量不足，氣血循環無力，人易疲累、精神差、腸胃功能失調，食物分解吸收轉化能力變差，熱量變成脂肪囤積，如果大便又排不乾淨，長此以往，小心慢性中毒。

道家回春養生中強調「濁氣不排，健康不來」，濁就是體內的毒素。身體每天都需要倒垃圾，但氣血循環差的人，新陳代謝和解毒能力不好，會有口臭、口苦、淋巴結腫大、不易出汗、體臭、皮膚暗沉及便秘困擾。如果大腸裡的宿便堆積發酵，產生多種毒素，身體有可能慢性中毒，造成衰老、肥胖和疾病。

濁氣讓人體代謝不順暢，妨礙循環，養生專家白雁指出，氣功運動中有一種抖濁功，是藉由抖動，將全身大小關節抖鬆，慢慢將體內濁氣，運用意念從上往下，最後到腳底的湧泉穴排出，幫身體每天大掃除，掃出一點是一點。

和氣功

白雁說明，每天的十二個時辰，都和人體的十二條主要經絡相對應，早上卯時5至7時，陽氣開始，是天門地戶打開的時間點，當天門開（對應肺經開），到戶外有陽光的地方練功，對保健效果最好，當氣血流注到大腸經時，練習抖濁功，可以緩慢柔軟的讓身體腹腔溫暖、擠壓，會有感排氣增加，如果順利排便了，就是身體自我排毒的第一反應，每天早起練功的目的，就是幫助身體啟動全面排毒。

白雁分享「抖濁功」小功法：

1.先找到腳底的排濁穴道：湧泉穴

2.再以標準站立式站好。

3.身體開始輕輕的上下抖動。抖動時，重心放在你的前腳掌，後腳跟隨抖動抬落，膝蓋要微彎，只有輕微的彎直變化。

4.想像全身的病氣濁氣從頭頂開始，沿著身體正中線開始向下走，經過頭、胸、腰、兩手、兩腿一直到兩腳，然後想像全身的病氣濁氣，從兩腳的湧泉穴排入地下。

5.抖動約一分到一分半鐘，然後慢慢停下來，調整一下自己的呼吸，直到不再覺得喘息為止。

Tip

●抖動的時候，用腰帶動全身的節奏，不要太用膝蓋的力量。如果抖動之後，覺得腿痠或膝蓋痠痛，那表示你的力量用在膝蓋上了，請調整你的重心，身體微微向前傾斜一些，然後想像是你的腰，在帶動著上下抖動著。

●抖動開始時是輕微的，然後慢慢越抖動越大，在練習結束前，再慢慢越抖動越小，直到回復到標準站立式為止。

●意念的配合是抖濁功的重點，在帶領濁氣、病氣向下走時，可以想著：

頭上的濁氣向下走，

胸腹的濁氣往下走，

兩手臂的濁氣從手指尖排出，

兩腿的濁氣向下走，

最後全身的濁氣，從腳底湧泉穴排入地下。

(中時電子報)