教部聯賽國小硬式組全國賽 4強賽桃園包辦3強
教育部2016年度國小棒球硬式組全國賽日前比賽結束，其中桃園市龜山國小榮獲冠軍、中平國小榮獲亞軍、錦興國小榮獲殿軍，4強賽就包辦3強，教育局表示，這顯示基層棒球扎根有成。
教育局表示，冠軍賽是尋求聯賽2連霸的中平國小對上欲重返冠軍榮耀的龜山國小兄弟之爭，比賽結果龜山國小以9比5贏得冠軍，重返冠軍榮耀，拿下隊史上第5座聯賽冠軍獎盃，是目前國內單一學校的紀錄保持者。
今年參加全國賽的桃園市球隊計有6隊，無緣衛冕連霸的中平國小，一路從預賽、複賽、4強賽至冠軍賽，7場賽事中，3場對上桃園市球隊，包括16強賽中對上仁善國小、4強賽中對上錦興國小以及冠軍賽中對上龜山國小，頻頻上演兄弟之爭。
季軍賽中，對上台北市東園國小的錦興國小，雖最終於延長賽中以13比6不敵東園國小，但已創下隊史上最佳紀錄。
龜山國小棒球隊干易哲教練表示，一路從預賽打至冠軍賽，打線上均能適時的發揮，尤其是4強賽中對上南投新街國小賽事中，李勛傑選手的滿貫全壘打令人印象深刻且感動，追平比分並提升打擊士氣。
(中時)
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