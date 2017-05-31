鄭文燦檢視世大運場館 讚提升國家形象
2017台北世界大學運動會將在8月19日展開，共舉辦12天，預計1至4日進行場地測試，其中桃園市立體育館將做為跆拳道訓練及比賽場地，桃園市長鄭文燦31日到桃園市立體育館進行檢視，他說，目前場館已經修繕更新完畢，未來可提供市民在體育、音樂、文化活動或集會活動上更舒適的空間。
為使場地到達國際賽事場地水準，台北市政府委託代辦經費4900萬元，由桃園市政府進行地坪整修，市府配合工期編列8600萬元經費，同步進行空調設備改善、活動座椅拆除、更新及修繕工程，增加場地使用彈性並提高使用度間。
鄭文燦表示，2017台北世界大學運動會共有21項運動比賽項目，其中有9項在桃園市境內進行比賽或訓練，包括跆拳道項目在桃園市立體育館；足球項目在長庚大學；射箭、游泳及水球項目在國立體育大學；排球項目在陸軍專科學校；高爾夫球項目在揚昇球場；桃園市立田徑場及桃園市立游泳池也分別做為田徑及游泳的訓練場地。
其中，桃園市立體育館、陸軍專科學校、桃園市立田徑場及桃園市立游泳池由桃園市政府負責，皆已全數完工。
桃園市立體育館配合委託進行場館地坪整修計畫，同步進行空調設備改善、活動座椅拆除、更新及修繕工程；其中更新活動看台座椅共3758席，該座椅可在2分39秒內進行收合，視活動需求調整空間，讓場地更有彈性，未來也可舉辦職業籃球比賽、演唱會等活動。
(中時)
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