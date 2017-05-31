佳節不打烊 保七警山路追逐10公里逮山老鼠
端午節4天連假，保安警察第七總隊第五大隊員警查緝山老鼠工作不打烊，29日會同新竹林區管理處護管員，在桃園市復興區台七線北部橫貫公路山區埋伏，發現一輛可疑車輛，在山路追逐10餘公里，晚間7點半許，在台七線37.8公里處，攔查陳男駕駛的自小客車，車內查獲2塊市值約10萬元的珍貴扁柏樹瘤，偵訊後將陳男及車內范姓、邱姓男子依違反森林法竊盜罪嫌移送桃園地檢署。
保七總隊第五大隊表示，端午節連假山區天氣不穩定，研判山老鼠可能趁機作案，針對轄內桃竹苗及台中山區可疑盜伐熱區加強巡邏埋伏。29日接獲新竹林區管理處大溪工作站護管員通報，桃園市復興區台七線北部橫貫公路附近山區有鏈鋸聲，警方出動兩組警力前往台七線沿途監控攔查。
晚間7點許，埋伏員警發現一輛疑似山老鼠車輛混在遊客車陣中準備下山，隨即展開攔截圍捕，一路追逐10餘公里，駕車的陳姓男子見無路可逃才停車受檢，警方在車內查扣從國有林班地竊取的2塊珍貴扁柏樹瘤。
警方調查，范男和邱男都有違反森林法竊盜前科，范男辯稱，日前在山區捕魚時發現山區路旁有堆放樹瘤，29日約邱姓及陳姓男子上山搬運，負責駕車的52歲陳男沒前科， 供稱受雇邱男開車上山，不知道他們竊取木頭。
但警方查扣的樹瘤是用鋁揹架及鐵線綑綁牢固，不像臨時起意隨手撿拾，警方懷疑他們趁連假期間上山作案，確不知早已遭警方鎖定，30日晚間將3人依違反森林法竊盜罪嫌移送偵辦。
(中時)
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