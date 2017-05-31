假意關心坐姿襲胸60秒 彰化狼師被判刑2年
又見狼師！彰化縣1名國中課輔班男老師，假意關心坐姿觸摸女學生敏感部位，女學生驚嚇過度不敢吭聲，讓他逞獸慾60秒鐘，全案事後被揭露，男老師對未滿14歲之少女猥褻，今天彰化地方法院判他2年有期徒刑。
判決書指出，男老師在住處開設課輔班，被害女學生因課業跟不上，長期在其課輔班接受監督、扶助和照護，同班還有數名男同學。
104年1月間，課輔班的自習室只有受害女學生和1名男同學在場，男老師即藉故要男學生外出買東西製造與女生獨處的機會，接著藉口女學生駝背「我來幫妳矯正」，就把手伸進女學生衣服內撫摸胸部。
女學生說，「當下很想哭，但因為是老師，不敢說什麼」。事後則因為到上輔導課會害怕哭了出來，男朋友追問，她才在紙條上寫下「我被老師性騷擾」。全案則是隔了1年，女學生才又向校方報告經過，經校方調查後移送法辦。
法院審理時，男老師矢口否認說，印象中從未與女學生獨處，只有一次在課輔班，看女學生一直站著，他開玩笑說「要不然妳坐到我大腿上」，他只是隨便說說，沒想到女學生竟真的坐到他大腿上，他嚇得趕緊跳開，強調「絕無摸女學生胸部」。
不過，承審法官採信女學生說法，認為女學生已經快畢業了，實在沒有理由冒著被性平會刑事調查的風險，誣指老師涉案，至於男老師所辯均屬卸責之詞。
(中時)
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