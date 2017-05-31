蜜腿女神UIE閃退 宣布畢業Afterschool
韓國演藝圈幾年前掀起一股團體戰，但近年來隨著Wonder Girls、2NE1、SISTAR等相繼解散，令粉絲擔心這些女團元老的走向，以一雙完美的蜜大腿著名的「After School」成員宥真（UIE），今(31日)閃電發出親筆信宣布將從團體中畢業，久未發片的After School將何去何從也掀起網友討論。
2009年出道的After School當年以性感形象出輯，也有主打可愛風的橙子焦糖等子團體，歷經成員多次變動，如今只剩6位成員U-ie、Raina、Nana、Lizzy、俐英和佳恩，2015年After School在日本發行精選輯後，便再沒有合體新作。
稍早，UIE透過網路發出親筆信，宣布將畢業離開After School，她表示：「頂著新生的頭銜從After School出道像是昨天的事，不知不覺已經8年了，雖然覺得畢業這個詞還很遙遠，但輪到我到了該畢業的年紀，以後雖不再是『After School的UIE』，然而不論走到哪都不會忘記畢業生這個頭銜，感謝幫我取藝名的韓勝秀代表，謝謝公司與成員們。」而所屬公司Pledis也表示，和UIE合約已到期，以後將會為彼此應援，更強調「After School並未解散。」
(中時電子報)
關鍵字：UIE、 After School
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