嗆殺全家 愛滋通緝犯持槍上膛拒捕
46歲罹患愛滋末期的陳姓男子，身負13條毒品案遭通緝，加總33年徒刑，自覺時日不多，加上與兄長因父母扶養問題產生嫌隙，打算槍殺對方再自我了斷，昨日凌晨獨自前往酒吧喝悶酒，遇到警察查緝，第一時間掏槍反抗，隨即被員警壓制，事後才發現槍枝早已上膛。
「回想當時狀況仍心有餘悸」，民生派出所員警蘇展毅指出，當晚正值2至4時巡邏勤務，接獲轄內酒吧有人持槍，隨即趕往現場，第一時間表明身分且技巧性拍對方要求出示證件，陳男神色自若的提供假資料，被拆穿後右手緩緩滑至腰間，他立刻出手制止，雙方開始扭打。
一旁支援員警韓世忠見狀也加入戰局，過程中陳男多次試圖開槍射擊，但右手始終被按住，無法順利將槍抽出，所幸順利最後將嫌犯壓制、上銬，並起出配置腰間的改造巴西金牛座手槍及子彈9顆，事後回想、蘇展毅說，這是他人生中最長的3分鐘。
陳嫌自知難逃法網，坦言因13條毒品罪共遭判刑33年定讞，加上罹患愛滋病，擔心入獄服刑可能就要在牢籠內度過餘生，因此展開逃亡生涯，為了避免遭查緝，自己買來模型槍改造；他更向員警透露，不滿兄長對父母不孝，打算殺了對方再自我了斷，沒想到尚未施行犯案計畫，就因心情鬱悶在酒吧飲酒遭警逮獲。
警方事後將槍枝及子彈送往鑑定，初步認定為具有殺傷力的改造手槍，偵詢後依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例通緝將他移送地檢署偵辦，順勢避免了一場憾事發生。
(中時)
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