記憶保養班 帶領失智長者動手動腦動腳

大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍醫師團隊在各社區推廣記憶保養班，和美糖友社區今天舉辦成果展，阿公阿嬤用回收寶特瓶、水桶瓶瓶罐罐打擊出「望春風」等熟悉曲調的記憶。（吳敏菁攝）

大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍醫師團隊在各社區推廣記憶保養班，和美糖友社區今天舉辦成果展。（吳敏菁攝）

大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍醫師團隊在各社區推廣記憶保養班，和美糖友社區今天舉辦成果展。（吳敏菁攝）

銀色海嘯席捲，全台每天就新增25名失智人口，和美糖友社區推廣「記憶保養班」，號召阿公、阿嬤在志工的鼓舞、陪伴，開始期待上課，還有好的轉變，今天舉辦成果展，班員組成「千歲五月花樂團」，用環保回收寶特瓶、水桶瓶瓶罐罐打擊出「望春風」等熟悉曲調的記憶。

大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍醫師團隊在各社區推廣記憶保養班，指出失智長者長期下來，家裡較難聽到鼓勵讚美，透過記憶保養班，志工像是天使的化身，隨口的讚美、鼓勵與關懷，透過正能量，喚起他們曾經有過的自信。

今天糖友社區成果展，在當地執業醫師林榮威說，父親患有短期記憶障礙。來記憶班上課，穩定與志工們互動，緩和失智退化，發現透過班非藥物療法課程，讓失智長輩動手、動腦、動腳，對極早期與早期阿茲海默症與記憶的障礙，有一定程度幫助。

林榮威說，有次帶著父親參加旅遊，搭乘郵輪住5樓，深夜裡爸爸不見，找遍整個郵輪，後來再12層樓的夾板裡找到，這次震撼讓他感嘆，「無力感不是外人所能理解，身為醫護人員都如此，其他人呢！」現在林爸爸帽子、衣服都繡有名字和聯絡電話，手上有愛心手鍊、gps定位系統、拐杖貼連絡電話，做好應有的準備。

另位學員張罕說，陪著媽媽來上課，發現媽媽笑容增加了，下課後還會在車上分享說，1個月後她發現媽媽開始會自己打扮了，還開心說「我等很久了哦！」深深體會媽媽需要陪伴與關懷，從此自已也用心加入活動。

(中時)