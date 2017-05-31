祭祀公業委員會售地2.3億遭侵吞 檢調搜索

祭祀公業劉毅齊管理委員會劉姓管理人，遭檢舉涉嫌在2011年出售一筆土地時，侵占2.3億售地款，並向買家收受800萬款項，涉嫌背信。台北地檢署今指揮新北市調查處兵分11路搜索，約談劉姓管理人等10人到案。

據指出，祭祀公業劉毅齊管理委員會劉姓管理人，在2011年出售一筆土地，總價款為2.85億，但事實上管委會收到5500萬，另2.3億元疑遭侵吞，另劉姓管理人還向買家收受800萬元。

(中時)