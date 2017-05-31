縣市長滿意度調查 林智堅首列五星百里侯
2018百里候之爭在即，新竹市長林智堅在新出爐的《遠見雜誌》「縣市長施政滿意度調查」拿下亮麗成績單，不僅蟬聯最佳進步獎，並首度擠身「五星百里侯」，與台南市長賴清德、高雄市長陳菊等榮登「五星俱樂部」，為連任之路舖下亮麗紅地毯。
對於施政滿意度大躍進，林智堅謙虛表示，他和市民走過2年多的時間，市政建設逐漸有了成果，帶來正向的進步和改變。他感謝市民的肯定，指民調結果都會作為施政參考，但「還有很多可以努力的空間」。
市府表示，據《遠見》指出，林智堅今年民調施政滿意度70％、施政分數72.9分，除獲「五星」評價，也繼2016年後再度獲選「最佳進步獎」。
此外，綜觀此次調查中21位縣市首長的「不滿意度」，林智堅的不滿意度從去年的23.7％降至今年的9.7％，大幅下降14％，降幅全台最大，是今年調查中不滿意度唯一低於1成的「最低負評首長」。
(中時)
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