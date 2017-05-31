竹市青春好手作市集 邀您「挺青春」
暑假快到了，新竹市為讓青少年培養多樣化興趣，將在4日於青少年館前舉辦「青春好日手作市集」，匯集竹市學校科系、社團學習作品展售，並安排首座體驗、闖光活動、音樂表演等，歡迎民眾踴躍參加，體驗「年輕周末」。
市長林智堅今天與多名參與手作市集的學生，共同分享學習成果，同時為活動暖身。市府近來將青少年館重新整建，延續歷史記憶，今年移交文化局，陸續在該館前大草坪舉辦各式活動，成為市民活動、散心的新去處。
林智堅指出，青春好日手作市集邀請在地眾多校系社團進駐，包括新竹高商、新竹高工、清華大學、玄奘大學等，展售創客學子作品，現場舉行實作課程提供皮件、乾燥花、烘培等體驗教學，讓民眾一起來當「手作達人」。
(中時)
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