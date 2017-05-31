端午台商座談 張小月：歡迎回台投資
「大陸台商端午節座談會」今(31日)下午在桃園中壢南方莊園渡假飯店舉行，陸委會主委張小月在致詞前受訪表示，陸委會以服務立場，盼對台商提供更好的服務與需求，除今年舉行的餐會外，之前陸續辦過5場小型台商座談，了解其需求，以及政府可做的部分。
張小月表示，有台商反應，大陸的經營面對新情勢，很多台商希望回到台灣，很關心稅的問題，財政部針對返台投資的台商製作摺頁，協助解決稅的問題。陸委會持續為台商做更好的服務，歡迎台商回台投資。
外傳張小月遞交密函給大陸國台辦主任張志軍，希望兩岸恢復交流？張小月予以否認。她說，過去多次公開表達，主張跟大陸面對面溝通、對話，雖然雙方對於政治議題的立場不同，但更需要溝通對話。
被問到李明哲案情況？張小月表示，找法務部相關部會開會，下一階段協助李太太，讓李明哲安全回來，陸委會積極爭取協助，家屬去大陸探視。而台胞證為技術面問題，接下來進入法律面程序，建議家屬請律師，法務部也會積極爭取家屬探視，這點非常重要。
有媒體問到台灣關鍵性人物沒出現，是否因陸方施壓？張小月回應，台商在大陸，希望經濟歸經濟、政治歸政治，就政府的立場協助台商，盡量提供協助。
(中時)
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