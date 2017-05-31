小客車國道翻覆 駕駛驚險脫困

小貨車在國道翻覆。（徐養齡翻攝）

中山高北上新竹路段，今天下午1時許傳出小貨車翻覆意外，駕駛疑似受困車內，新竹市消防局據報立即派遣人車上國道馳援，幸好趕抵時駕駛已自行從車內爬出，僅受輕傷。

警消指出，事發地位於北上98.5公里處，1部小貨車翻覆在中、外線車道上，駕駛一度被卡在車內，幸好順利爬出脫困，後方車輛也紛紛煞車閃避，未造成二度意外，詳細肇事原因交由國道警方釐清中。

(中時)