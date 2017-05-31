青春泉源在哪裡？不在外面在裡面

青春的泉源在哪裡？不在外面在裡面(達志)

「你比實際年紀看起來年輕耶！」聽到這句話，相信一定很開心；不醫美、不動刀、不吃藥，想要青春永駐，有可能嗎？養生專家白雁表示，只要排除體內「濁氣」，補養「內氣」，使正氣永遠飽滿，青春永駐是自然結果。

白雁說，從氣學角度來看，藥補不如食補，食補不如氣補，氣才是青春的源泉。每天挪出十分鐘練習簡單的道家回春功，排除體內濁氣，同時納入好氣，讓臟腑吐故納新，青春美麗從內而外，藏也藏不住。

許多人腰痠背痛、婦科毛病、月經不調、失眠、緊張、平時氣虛、體弱、常疲倦、睡眠品質差。往往在每次練功後，立即覺得體力恢復，神清氣爽，持續練習一個月後，明顯感覺腰痠背痛減輕、少緊張，睡眠品質改善，皮膚質量變好。

白雁指出，回春功是協助身體代謝功能，舒筋活骨，當氣血循環變好，皮膚亮麗，體重調節，體態青春，想要變老，可沒那麼簡單。

白雁的母親高雲大師，年過七十仍然能維持良好體態膚質，很多人看到她本人，真是驚為天人，不是只有表面的皮相，青春永駐的魅力展現在她身手矯健、靈活如少女。

白雁教學30年，看過太多人練功後，不管男男女女，短短幾個月，看起來年輕五歲，每天堅持練功，一年後，看起來比原先少十歲，真正做到逆齡和回春。

女丹功

白雁分享回春功「鶴功」小功法：

功法步驟：每天早上起床後，先喝一杯溫開水，再開始練習此功法。

1、先以右腳為支撐點，右腿彎曲，左腿伸直。兩手伸展開來如同大雁鳥的翅膀。

2、然後身體向內含收，同時兩手準備如同翅膀般將手臂慢慢向上展開開。

3、當兩手臂向上展開來的同時，用單腳撐地，另一條腿抬起，抬起的大腿盡量成為90度角，同時身體向上拉直。

4、然後抬起的腳再次慢慢落下，如此重複9次後再換另外一般同樣重複9次。

Tips：

▲當準備抬腳前，要先將重心放在支撐腳上，然後將呼吸調節均勻再台腳，就不會晃來晃去。如果一開始練習時重心不穩，或腳無法抬得很高是正常的，經過一段時間的練習，元氣增強了，重心會越來越穩。

▲每一次展開翅膀向上飛翔時，可以想像自己如同一隻輕飛起舞的大雁鳥，充滿喜樂的意念，更佳。

(中時電子報)