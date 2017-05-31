專偷燦坤偷吹風機 男士林夜市擺攤賤賣
44歲王姓男子自行分析燦坤3C賣場的場地廣闊，貨物種類繁多，相對店員密集度較低，行竊不易被發現，遂於今年1至3月間，分別在新北市板橋、新莊、淡水等6家燦坤，專挑體積不大、容易夾帶的吹風機行竊，初估得手10餘支，其中還包括頗單價頗貴且暢銷的某廠牌負離子吹風機。
王嫌將10餘支贓物吹風機帶到士林夜市擺攤賤賣，市價6000多元的負離子吹風機僅以1000到2000元賣出，一般平價吹風機則以100、200元賤賣，商品才擺出，馬上被逛街顧客秒殺。
各商家盤點時發現商品短少，陸續向警方報案，海山警分局根據店家提供的監視器及道路監視器，鎖定王嫌涉案，5月中旬傳喚王嫌到案，王嫌坦承犯案。偵訊後，警方依竊盜罪嫌將王嫌移送偵辦，並擴大清查有無涉及其他竊案。
(中時)
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