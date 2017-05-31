兼顧循環經濟與慈善 清潔隊「愛心菜籃」獲小學生響應

石岡區土牛國小於校內開闢幸福農場，利用清潔隊提供的有機堆肥種植，除作為教學使用，無毒蔬菜也捐贈給弱勢團體。（王文吉翻攝）

石岡清潔隊「愛心菜籃」行之有年，近來土牛國小也響應，加入行善行列。（王文吉翻攝）

石岡清潔隊與土牛國小將無毒蔬果捐贈給老五老基金會。（王文吉翻攝）

石岡清潔隊與土牛國小將無毒蔬果捐贈給奇歷兒少之家。（王文吉翻攝）

台中石岡清潔隊推動「愛心菜籃」運動，隊員利用閒暇之餘種菜，收成定期分送給弱勢團體，此舉吸引土牛國小師生響應，也將校園空地闢為菜園，由清潔隊提供廚餘堆肥，指導師生種菜，收成分贈奇歷兒少之家和老五老基金會等弱勢團體，培養學童愛心、助人為樂。

石岡區位處山城，居民以務農為主，早期清潔隊員收入不佳，為改善家中經濟，部分隊員閒餘時，利用自家土地種菜販賣，賣剩的蔬果集中在清潔隊部休息室的大箱子，定期發送給弱勢團體，大箱子逐漸演變為「愛心菜籃」，愈來愈多人響應，漸漸打開知名度。

石岡區清潔隊長羅梅春表示，除隊員愛心行動，推廣食農教育的土牛國小近來也加入「愛心菜籃」，校方將學校空地開墾為菜園，由各班認養，社區裡的爺爺奶奶也熱心到校，指導學生們認識種類及種植技巧，並運用廚餘堆肥，讓蔬菜頭好壯壯。

土牛國小校長詹鍾松說，校內成立的幸福農場約80坪左右，原本是自然課教學使用，全都不施農藥、無毒栽培，學童們在蔬菜生長過程中，也透過觀察記錄，學習知識，收成後跟著大人捐菜行善，讓愛心從小萌芽。

環保局長白智榮指出，石岡區清潔隊與土牛國小合作「愛心菜籃」，以及各區清潔隊響應的「愛心農場」，都是將生廚餘及樹葉堆肥，轉化成有機肥，收成蔬果也都捐贈給公益團體，兼顧循環經濟與社會慈善，盼更多人加入行善行列。

(中時)