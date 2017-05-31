新竹男子墜10樓 送醫前失去生命意識

男子墜樓後，被消防隊員緊急送醫。（徐養齡翻攝）

新竹市1名57歲男子，今天下午2時許疑從1處商辦大樓墜落，重摔後失去生命意識，消防局獲報趕抵，將傷者緊急送醫，但據悉在抵院前已無呼吸、心跳。

消防局指出，據報案人指出，該名墜樓男子疑似從該大樓10樓墜落，救護人員趕抵後，發現男子躺在大樓前路邊紅線，並有大量出血現象，趕緊將他抬上擔架送醫，但到院前已失去生命跡象，詳細案情由警方釐清中。

(中時)