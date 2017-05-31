電子煙入法納管　未來賣家最高罰5萬

藝人張鈞甯今以「拒菸舞士」的身分出席拒菸活動。（倪浩倫攝）

電子煙「無法」管，可開罰的金額低，造成許多國、高中職學生買來吸食，成為菸品、甚至毒品的「入門款」。衛福部國健署日前已公告修法，將電子煙納入《菸害防制法》，違法販售者，最高可罰5萬元，違法吸食者可罰1萬元，預計6月將衛福部版本送進行政院。

根據國健署統計，去年各地方衛生局對電子煙產品共開出223件、計171萬6515元的罰鍰，但都僅是依《菸害防制法》內的「菸品形狀之糖果、點心、玩具或其他任何物品」來開罰，罰則輕，未來正式將「電子煙」入法後，將可比照一般菸品來開罰。國健署強調，美國CDC疾病管制署研究指出，電子煙吸食者，未來改吸食一般菸品的比率會較一般人高出6倍。

國健署菸害防制組組長羅素英說，目前在禁菸場合吸食電子煙、或販售電子煙給未成年者的業者，均「無法可管」，未來通過修法後，可分別開罰2000~1萬元、以及1~5萬元；對於違法製造、輸入電子煙者，罰則將從1~5萬元、提高到5~25萬元，違反販售電子煙者，罰則也將從1000~3000元、調升至1~5萬元。

國健署1月提出《菸害防制法》的修法草案，但經30天蒐集各界意見後，政策出現大轉彎，包括原本要廢除的室內吸菸室「不廢了」，一條漲200元的免稅菸「不漲了」，全面禁菸的酒吧和夜店，也改允許設室內吸菸室，也讓外界傳出聲音，認為國健署是因受到包括菸商在內的許多壓力所致。

國健署長王英偉今出席「Magic！『拒菸舞士』張鈞甯、勸人戒菸出奇招」記者會，會後受訪指出，就他所知「並未收到菸商的壓力」，而是有許多人告訴他，包括要牽涉到其他的法條修改、實務執行上的困難等等，故才決定調整修法內容。但他強調，拒菸的方向和決心仍保持不變，未來依舊會持續透過各種手段來降低國人吸菸率。《菸害防制法》的修法草案預計6月將送進行政院，待立院三讀通過後便可上路。

藝人張鈞甯今以「拒菸舞士」的身分，出席國健署的拒菸活動，並獲國健署、教育部頒發 「拒菸楷模、熱心公益」和 「青年楷模、熱心教育」獎狀，表彰他對青年拒菸的公益付出。一出場就獲得現場近2000名成功高中學生歡呼的張鈞甯說，基於愛朋友和愛家人的理由，會想盡辦法幫助對方戒菸，包括請他們嚼口香糖、喝水，送他們原子筆或奶嘴來「滿足口慾」，甚至在對方旁邊尖叫、折斷對方正要點燃的菸，達到勸人戒菸的目的。

(中時)