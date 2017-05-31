男子酒駕自撞 姊瞎挺 雙雙被法辦
嘉義縣蕭姓男子日前向姊姊借車到嘉義市和朋友聚餐，隔日凌晨3點多返回布袋途中，在台82線高架橋8k附近，因不勝酒力自撞路旁護欄。因早有酒駕紀錄，擔心又吃上官司，蕭男竟想徒步離開現場，並急CALL家人到場，卻因步行在快速道路被警方發現；但蕭男第一時間卻結巴連連，不斷我我我，次數多達20多次，甚至還當警察面打給姊姊，聲稱姊姊才是駕駛。沒想到蕭男姊姊到場還配合演出，經警方調閱行車紀錄器，兩人才百口莫辯，雙雙被依偽造文書、公共危險移送。
警方調查，30歲的蕭男目前在桃園工作，趁端節連假返家探親，並前往嘉義市與友人聚餐，返家途中自撞護欄，車子無法動彈，結果蕭男竟落跑離開現場。警方在事故不遠處發現醉醺醺的蕭男，他醉言醉話直喊「警察大人，我拜託你，我我我……」不僅不斷我我我我，還打給姊姊，說「你緊來，緊來，你不要跑了」，掛斷電話作勢向員警訴苦「她跑了，我能怎麼辦？」
沒想到蕭男姊姊到場，為維護弟弟也跟著演戲扯謊，說車子是她開的，因肇事擔心被警察追，才會步行下快速道路，攔了輛計程車回家，但對於事發經過，蕭女卻講得支支吾吾，經警調出行車紀錄器畫面，蕭女才坦言愛弟心切，說會「扛下肇事責任」，是因為蕭男飲酒後老是狀況連連，讓她總是提心吊膽，試過各種方法，還是沒辦法讓弟弟改掉喝酒習慣，接獲酒後肇事消息，才突發奇想以「扛罪」方式幫弟弟忙，沒想到最後連自己也涉案。
蕭男說，因曾有酒駕記錄，怕再次被查獲，才否認駕車，並打電話討救兵，沒想到講話結巴毛病，引來警方注意。不但自己涉案也連累姊姊，真是得不償失。朴子派出所所長黃怡文指出，弟弟酒駕開車心虛，姊姊冒名駕駛，算是情義相挺，姊弟情深，但肇事者酒測值高達0.65MG/L，究竟是誰肇事，可不是自己說了算！
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。