男子酒駕自撞 姊瞎挺 雙雙被法辦

蕭男酒駕自撞，姊姊瞎挺謊稱自己是駕駛，雙雙被法辦。（呂妍庭翻攝）

蕭男酒駕自撞，姊姊瞎挺謊稱自己是駕駛，雙雙被法辦。（呂妍庭翻攝）

蕭男還在警察面前打給姊姊。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣蕭姓男子日前向姊姊借車到嘉義市和朋友聚餐，隔日凌晨3點多返回布袋途中，在台82線高架橋8k附近，因不勝酒力自撞路旁護欄。因早有酒駕紀錄，擔心又吃上官司，蕭男竟想徒步離開現場，並急CALL家人到場，卻因步行在快速道路被警方發現；但蕭男第一時間卻結巴連連，不斷我我我，次數多達20多次，甚至還當警察面打給姊姊，聲稱姊姊才是駕駛。沒想到蕭男姊姊到場還配合演出，經警方調閱行車紀錄器，兩人才百口莫辯，雙雙被依偽造文書、公共危險移送。

警方調查，30歲的蕭男目前在桃園工作，趁端節連假返家探親，並前往嘉義市與友人聚餐，返家途中自撞護欄，車子無法動彈，結果蕭男竟落跑離開現場。警方在事故不遠處發現醉醺醺的蕭男，他醉言醉話直喊「警察大人，我拜託你，我我我……」不僅不斷我我我我，還打給姊姊，說「你緊來，緊來，你不要跑了」，掛斷電話作勢向員警訴苦「她跑了，我能怎麼辦？」

沒想到蕭男姊姊到場，為維護弟弟也跟著演戲扯謊，說車子是她開的，因肇事擔心被警察追，才會步行下快速道路，攔了輛計程車回家，但對於事發經過，蕭女卻講得支支吾吾，經警調出行車紀錄器畫面，蕭女才坦言愛弟心切，說會「扛下肇事責任」，是因為蕭男飲酒後老是狀況連連，讓她總是提心吊膽，試過各種方法，還是沒辦法讓弟弟改掉喝酒習慣，接獲酒後肇事消息，才突發奇想以「扛罪」方式幫弟弟忙，沒想到最後連自己也涉案。

蕭男說，因曾有酒駕記錄，怕再次被查獲，才否認駕車，並打電話討救兵，沒想到講話結巴毛病，引來警方注意。不但自己涉案也連累姊姊，真是得不償失。朴子派出所所長黃怡文指出，弟弟酒駕開車心虛，姊姊冒名駕駛，算是情義相挺，姊弟情深，但肇事者酒測值高達0.65MG/L，究竟是誰肇事，可不是自己說了算！

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(中時)