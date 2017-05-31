糖尿病不能吃水果？ 這3樣安心吃

糖尿病患者可以選擇低升糖指數的水果，即為低GI水果。(圖/達志影像/Shutterstock)

飲食要均衡，水果的攝取可少不了，但水果甜度高，糖尿病患者都敬而遠之，來聽專業營養師教糖尿病患者怎麼選對水果，讓病情乖乖控制。

據《華人健康網》報導，大千綜合醫院溫昭銘營養師指出，糖尿病患者在飲食上除了定時定量、高纖維、低油脂、低鹽及適量醣量外，還要飲食均衡，均衡攝取全穀根莖類、蛋豆魚肉類、低脂乳品類、蔬菜類、油脂堅果類以及水果類。

現在水果糖份高，糖尿病患者可以選擇低升糖指數的水果，即為低GI水果。當含醣食物吃下肚後，會影響血糖上升的快慢，GI值越高，即體內血糖上升速度越高，數值越低則越慢。

溫昭銘營養師表示，高升糖指數為GI值超過70，像是芒果、香蕉、木瓜、鳳梨以及西瓜都屬於高GI水果；而介於59~69數值為中生糖指數，草莓、柳橙、葡萄及桃子屬於中生糖；若是食物GI值低於55則為低生糖指數，櫻桃、葡萄柚、梨子、蘋果、李子及聖女番茄就為低GI水果。

糖尿病患者可以優先選擇像是聖女番茄、蘋果以及櫻桃食用，溫昭銘營養師說明，聖女番茄由於富含膳食纖維，且蕃茄紅素可以抗氧化，因此有助於延緩血糖上升以及降低糖尿病發生風險；蘋果內含膳食纖維、果膠，能使腸道減少吸收葡萄糖，仍使血糖穩定；而櫻桃含有多酚抗氧化劑，能幫助維持血管功能，以防糖尿病血管病變。

溫昭銘營養師呼籲，糖尿病患者飲食上除了選擇低GI的食物，食物的總醣量也要適量，不能因低GI而就一直食用，過多的醣體就會攝取有過多的熱量，容易有脂肪囤積、血糖異常的問題，糖尿病患者水果份量建議每日攝取2~3份，美1份約拳頭大小或8分碗的量。

(中時電子報)